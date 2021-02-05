Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, частично удовлетворив иск Росприроднадзора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

«Исковые требования удовлетворить, взыскать 146 млрд 177 млн рублей», — сказала судья Наталья Варыгина. Таким образом, суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Ранее в «Норникеле» заявляли, что оценивают общий ущерб окружающей среде от разлива топлива в Норильске в мае в 21,4 млрд рублей. 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.