«Норникель» оценил ущерб от аварии в Норильске в 21,4 млрд рублей

«Норникель» оценивает общий ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае в 21,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, дочка компании АО «НТЭК» представила в арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора о возмещении ущерба в размере 147,8 млрд рублей.

«По оценке НТЭК, используя действующую методику расчётов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как указывается в пресс-релизе, «НТЭК» считает, что при определении размера вреда водным объектам и почве ведомство допустило серьёзное отступление от действующих методик расчёта, а также правоприменительной практики.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал причины, которые привели к трём техногенным авариям в Норильском районе в 2020 году.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.