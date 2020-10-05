Патрушев перечислил причины техногенных аварий в Норильском районе

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал причины, которые привели к трём техногенным авариям в Норильском районе в 2020 году.

«Невыполнение собственниками опасных производственных объектов обязательных требований в области промышленной безопасности, слабый контроль и неэффективность сложившейся системы предупреждения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в текущем году привели к трём техногенным авариям в Норильском районе», — приводит ТАСС его слова на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах СФО.

Патрушев потребовал в кратчайшие сроки «обеспечить ликвидацию последствий этих аварий».

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Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый экологии разливом топлива, почти в 148 млрд рублей.

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