Названы сроки восстановления водной экосистемы после ЧП в Норильске

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о сроках восстановления водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске.

«Наши ученые проводили системное исследование, был обследован полностью бассейн озера Пясино», — цитирует РИА Новости Шестакова.

Он заявил, что «те результаты, которые есть, говорят, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени — порядка 18 лет».

«Что важно отметить: мы нашли рыбу с содержанием нефтепродуктов», — рассказал глава ведомства.

Он пояснил, что «в связи с этим можно считать, что это рыба погибшая, поскольку она уже не будет идти в производство, она не пригодна в пищу, возможны в дальнейшем даже какие-то мутационные изменения, это всё учёные в дальнейшем будут мониторить и отслеживать».

«С точки зрения Росрыболовства и его методики, у нас будет штраф, который мы рассчитали, штраф в размере 3,5 миллиарда рублей. Но что для нас самое важное — это восстановление непосредственно ресурсов», — заявил Шестаков.

Он сообщил, что методика ведомства «предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов, это выражается в денежном эквиваленте, но претензия наша не денежная, она выражена в восстановлении запасов».

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.

Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый экологии разливом топлива, почти в 148 млрд рублей.