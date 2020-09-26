«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске

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«Норникель» после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске проведёт проверку более 600 своих объектов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава компании Владимир Потанин.
«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске
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«Мониторингу будет подвергнуто более 600 объектов. Они самые разные, в том числе это и резервуары, и часть этих объектов уже заранее, на всякий случай, выведена из эксплуатации», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что «Норникель» уже потратил порядка 11,5 млрд рублей на ликвидацию непосредственных последствий аварии на ТЭЦ в Норильске.

Ранее Росприроднадзор подал иск в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в группу «Норникель») с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей.

При этом в «Норникеле» назвали преждевременным требование Росприроднадзора.

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл в конце мая.

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