Завершено расследование дела о халатности после аварии на ТЭЦ в Норильске

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Следственный комитет завершил расследование дела о халатности при ликвидации разлива топлива в Норильске, который произошёл в мае 2020 года, когда в окружающую среду попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива.
Завершено расследование дела о халатности после аварии на ТЭЦ в Норильске
  • © Пресс-служба губернатора Красноярского края
  • РИА Новости

Как заявили в ведомстве, завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко.

«Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска Красноярского края Кулаев и исполняющий обязанности начальника указанного управления Иващенко, получив сообщение о разливе, не приняли мер для своевременной организации и проведения мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия», — говорится в сообщении.

Бездействие Кулаева и Иващенко и привело к проникновению дизельного топлива в почву и водоёмы на обширной территории региона, добавили в СК.

Ранее власти Красноярского края потребовали от «Норникеля» возместить ущерб объектам животного мира в размере 494 млн рублей.

Также Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии.

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