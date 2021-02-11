Красноярские власти потребовали от «Норникеля» возместить ущерб природе

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Власти Красноярского края потребовали от «Норникеля» возместить ущерб объектам животного мира в размере 494 млн рублей.
Красноярские власти потребовали от «Норникеля» возместить ущерб природе
  • © Пресс-служба губернатора Красноярского края
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Норильский никель» сообщает, что Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило в НТЭК требование о добровольном возмещении вреда, причинённого объектам животного мира, связанного с разливом дизельного топлива из хранилища №5 ТЭЦ-3 города Норильска, в размере 494 млн рублей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что региональные власти предложили компании возместить ущерб в течение 30 дней со дня получения требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причинённого вреда.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края в течение недели предъявят «Норникелю» претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива

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