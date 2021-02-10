Власти Красноярского края намерены предъявить претензию к «Норникелю» об ущербе природе

Власти Красноярского края в течение недели предъявят «Норникелю» претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске, сообщил глава краевого правительства Юрий Лапшин.

«Сейчас по поручению губернатора подводится черта — и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в установленном порядке. Я думаю это произойдёт в ближайшую неделю», — цитирует РИА Новости Лапшина.

По его словам, краевые специалисты работали по ущербу, который был нанесён водным объектам.

Он не стал называть предварительную сумму.

Ранее арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, частично удовлетворив иск Росприроднадзора.