Власти Красноярского края намерены предъявить претензию к «Норникелю» об ущербе природе
- РИА Новости
- © Пресс-служба «Норникеля»
«Сейчас по поручению губернатора подводится черта — и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в установленном порядке. Я думаю это произойдёт в ближайшую неделю», — цитирует РИА Новости Лапшина.
По его словам, краевые специалисты работали по ущербу, который был нанесён водным объектам.
Он не стал называть предварительную сумму.
Ранее арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, частично удовлетворив иск Росприроднадзора.