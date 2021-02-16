Генпрокуратура утвердила обвинение чиновникам по делу о разливе в Норильске

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение двум чиновникам мэрии Норильска, не сообщившим о разливе топлива на ТЭЦ. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»).

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Заместитель генерального прокурора... утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, получив информацию о ЧП, в нарушение требований федерального законодательства и локальных нормативных правовых актов обвиняемые своевременно не приняли необходимых мер.

Неисполнение должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесённого окружающей среде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела о халатности при ликвидации разлива топлива в Норильске, который произошёл в мае 2020 года, когда в окружающую среду попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива.