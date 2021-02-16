Генпрокуратура утвердила обвинение чиновникам по делу о разливе в Норильске

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура России утвердила обвинение двум чиновникам мэрии Норильска, не сообщившим о разливе топлива на ТЭЦ. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»).
Генпрокуратура утвердила обвинение чиновникам по делу о разливе в Норильске
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Заместитель генерального прокурора... утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, получив информацию о ЧП, в нарушение требований федерального законодательства и локальных нормативных правовых актов обвиняемые своевременно не приняли необходимых мер.

Неисполнение должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесённого окружающей среде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела о халатности при ликвидации разлива топлива в Норильске, который произошёл в мае 2020 года, когда в окружающую среду попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить