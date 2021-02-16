Генпрокуратура утвердила обвинение чиновникам по делу о разливе в Норильске
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Заместитель генерального прокурора... утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, получив информацию о ЧП, в нарушение требований федерального законодательства и локальных нормативных правовых актов обвиняемые своевременно не приняли необходимых мер.
Неисполнение должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесённого окружающей среде.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела о халатности при ликвидации разлива топлива в Норильске, который произошёл в мае 2020 года, когда в окружающую среду попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива.