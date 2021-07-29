«Норникель» считает завышенным иск Росрыболовства на 58,7 млрд рублей

«Норникель» считает необоснованно завышенным размер ущерба водным биоресурсам из-за аварии в Норильске, о котором сообщило Росрыболовство, подавшее ранее иск к компании на 58,7 млрд рублей.

«Норникель» считает размер ущерба, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным. Он многократно выше результатов расчёта, проведённого в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы. Как только компания получит документы Росрыболовства и ознакомится с ними, мы намерены оспаривать иск и методику расчёта ущерба в суде», — сказал РИА Новости представитель компании.

Енисейское управление Росрыболовства подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

С компании требуют взыскать ущерб водным биоресурсам на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы.

Авария, о которой идёт речь, произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».

Тогда случилась разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.

Росприроднадзор подал иск в отношении компании с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей. В марте 2021 года АО «НТЭК» выплатила 146,2 млрд рублей в счёт возмещения вреда.