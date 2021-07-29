В Кировской области зарегистрировали 126 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 126 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 300 жителей.
В Кировской области зарегистрировали 126 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На дому лечение проходят 7206 пациентов, в больницах — ещё 3598.

Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек, или 20% населения республики.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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