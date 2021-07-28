Вакцинацию от COVID-19 в Крыму прошли более 410 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«На сегодняшний день в республику фактически поставлено 439 718 доз вакцины. Вакцинировано первым этапом 410 787 человек, вакцинированы вторым этапом 334 366 человек», — отметил Остапенко.
По его словам, остаток вакцины на данный момент составляет около 30 тыс. первичных доз.
В регионе продолжает работать 127 пунктов вакцинации.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.