Вакцинацию от COVID-19 в Крыму прошли более 410 тысяч человек

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Первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек, или 20% населения республики, заявил на заседании оперштаба министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
Вакцинацию от COVID-19 в Крыму прошли более 410 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний день в республику фактически поставлено 439 718 доз вакцины. Вакцинировано первым этапом 410 787 человек, вакцинированы вторым этапом 334 366 человек», — отметил Остапенко.

По его словам, остаток вакцины на данный момент составляет около 30 тыс. первичных доз.

В регионе продолжает работать 127 пунктов вакцинации.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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