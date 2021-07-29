В Волгоградской области выявили 318 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на данные федерального оперштаба.
Общее число заболевших в регионе достигло 70 606. Выздоровели при этом 62 895 жителей, в том числе 214 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 259 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный штаб.
С начала пандемии в регионе заболел 53 131 житель. Из больниц выписаны 45 016 человек, включая 287 за последние 24 часа.
Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек.