В Волгоградской области выявили 318 случаев COVID-19 за сутки

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В Волгоградской области выявили 318 случаев коронавируса за сутки.
В Волгоградской области выявили 318 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 70 606. Выздоровели при этом 62 895 жителей, в том числе 214 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 259 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 53 131 житель. Из больниц выписаны 45 016 человек, включая 287 за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек.

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