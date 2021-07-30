В России предложили запретить посещение ночных баров до 21 года

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить в России посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить посещение ночных баров до 21 года
  • РИА Новости

В своём обращении общественный деятель отметил, что основную часть клиентов ночных баров, ресторанов и клубов традиционно составляют молодые люди, в том числе в возрасте до 21 года.

При этом в возрасте 18—19 лет у человека ещё продолжается активное развитие организма, и потребление алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья, подчеркнул Хамзаев.

Эти последствия, как он считает, могут лишь усугубиться, если алкоголь будет сочетаться с бессонным образом жизни регулярного посетителя ночных заведений.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23:00 до 08:00», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Общественной палате предложили увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан.

Подробнее — в материале RT.

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