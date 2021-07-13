В России предложили увеличить отпуск некурящим работникам
- РИА Новости
В своём письме общественный деятель отметил, что курящие граждане тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или порядка 20 рабочих дней в календарном году.
При этом, как уточнил Хамзаев, все издержки, связанные с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство.
«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в обращении.
Хамзаев добавил, что положительный пример поощрения будет действенным механизмом для осознанной мотивации курящих сотрудников отказаться от пагубной привычки.
Ранее в Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя и табака в России.