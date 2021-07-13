В России предложили увеличить отпуск некурящим работникам

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В России предложили увеличить отпуск некурящим работникам
  • РИА Новости

В своём письме общественный деятель отметил, что курящие граждане тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или порядка 20 рабочих дней в календарном году.

При этом, как уточнил Хамзаев, все издержки, связанные с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в обращении.

Хамзаев добавил, что положительный пример поощрения будет действенным механизмом для осознанной мотивации курящих сотрудников отказаться от пагубной привычки.

Ранее в Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя и табака в России.

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