Врач напомнила об опасности жаркой погоды для курильщиков

Заведующая отделением восстановления и реабилитации клиники МЕДСИ в Красногорске Евгения Малыгина рассказала, что курильщикам в период летнего зноя рекомендуется больше находиться в тени, а по возможности бросить вредную привычку.

Об этом пишет газета «Известия».

«Лёгкие у курильщиков находятся в несколько сжатом состоянии из-за того, что поступает большое количество дыма. Во-вторых, создаётся сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая остро реагирует на дефицит калия и магния в организме, который возникает в жару при курении, и каждая выкуренная сигарета в жаркую погоду будет создавать проблемы в работе сердца», — объяснила Малыгина.

Врач также порекомендовала пить больше чистой воды и во время жары полностью исключить кофе, так как кофеин стимулирует образование кортизола, а кортизол способствует сгущению крови.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.