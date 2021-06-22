Врач напомнила об опасности жаркой погоды для курильщиков

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Заведующая отделением восстановления и реабилитации клиники МЕДСИ в Красногорске Евгения Малыгина рассказала, что курильщикам в период летнего зноя рекомендуется больше находиться в тени, а по возможности бросить вредную привычку.
Врач напомнила об опасности жаркой погоды для курильщиков
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

«Лёгкие у курильщиков находятся в несколько сжатом состоянии из-за того, что поступает большое количество дыма. Во-вторых, создаётся сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая остро реагирует на дефицит калия и магния в организме, который возникает в жару при курении, и каждая выкуренная сигарета в жаркую погоду будет создавать проблемы в работе сердца», — объяснила Малыгина.

Врач также порекомендовала пить больше чистой воды и во время жары полностью исключить кофе, так как кофеин стимулирует образование кортизола, а кортизол способствует сгущению крови.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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