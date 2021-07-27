Диетолог перечислил самые полезные сезонные фрукты и ягоды

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил самые полезные для здоровья фрукты и ягоды конца лета.

В числе самых полезных для здоровья фруктов и ягод августа он назвал яблоки, груши, сливы, малину и ежевику. Арбузы и дыни при чрезмерном употреблении влияют на человеческий организм менее благотворно, рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Яблоки и груши наиболее полезны. Они богаты витамином С. Кроме того, в них содержатся вещества, которые укрепляют стенки сосудов и замедляют процессы старения. В состав яблок входит пектин, необходимый для налаженной работы ЖКТ.

«Пектин — мягкое пищевое вещество, улучшающее жизнедеятельность кишечной микрофлоры. Это укрепляет иммунитет, сдерживает рост патогенных микроорганизмов. Также он обладает противовоспалительным действием», — рассказал Гинзбург.

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