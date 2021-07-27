Диетолог перечислил самые полезные сезонные фрукты и ягоды

Короткая ссылка
Диетолог Михаил Гинзбург перечислил самые полезные для здоровья фрукты и ягоды конца лета.
Диетолог перечислил самые полезные сезонные фрукты и ягоды
  • Pixabay

В числе самых полезных для здоровья фруктов и ягод августа он назвал яблоки, груши, сливы, малину и ежевику. Арбузы и дыни при чрезмерном употреблении влияют на человеческий организм менее благотворно, рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Яблоки и груши наиболее полезны. Они богаты витамином С. Кроме того, в них содержатся вещества, которые укрепляют стенки сосудов и замедляют процессы старения. В состав яблок входит пектин, необходимый для налаженной работы ЖКТ.

«Пектин — мягкое пищевое вещество, улучшающее жизнедеятельность кишечной микрофлоры. Это укрепляет иммунитет, сдерживает рост патогенных микроорганизмов. Также он обладает противовоспалительным действием», — рассказал Гинзбург.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить