В Северной Осетии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Северной Осетии подтвердили 59 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 29 человек.
В Северной Осетии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В стационарах ковид-госпиталей лечение проходит 321 пациент.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 18 502 случая коронавируса. Выписаны 17 906 человек.

Также стало известно, что на базе районной больницы челябинского села Еткуль 28 июля откроется 129 коек для пациентов с коронавирусом, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На данный момент идёт подготовка к работе госпитальной базы и обеспечение медикаментами, средствами индивидуальной защиты, а также всем необходимым оборудованием», — сказали в ведомстве.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.

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