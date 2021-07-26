В Северной Осетии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Северной Осетии подтвердили 59 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 29 человек.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В стационарах ковид-госпиталей лечение проходит 321 пациент.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 18 502 случая коронавируса. Выписаны 17 906 человек.

Также стало известно, что на базе районной больницы челябинского села Еткуль 28 июля откроется 129 коек для пациентов с коронавирусом, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На данный момент идёт подготовка к работе госпитальной базы и обеспечение медикаментами, средствами индивидуальной защиты, а также всем необходимым оборудованием», — сказали в ведомстве.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.