В Северной Осетии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
В стационарах ковид-госпиталей лечение проходит 321 пациент.
Всего с начала пандемии зарегистрировали 18 502 случая коронавируса. Выписаны 17 906 человек.
Также стало известно, что на базе районной больницы челябинского села Еткуль 28 июля откроется 129 коек для пациентов с коронавирусом, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«На данный момент идёт подготовка к работе госпитальной базы и обеспечение медикаментами, средствами индивидуальной защиты, а также всем необходимым оборудованием», — сказали в ведомстве.
Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.