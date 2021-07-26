В Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом

Зампред правительства региона — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе «за прошедшую неделю прирост заражённых коронавирусной инфекцией составил 4%».

«При этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%. За неделю ежедневная госпитализация тоже снизилась почти на 15%», — цитирует ТАСС Стригункову.

Согласно данным на 26 июля, за сутки в России выявили 23 239 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 149 780.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.