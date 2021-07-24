МВД рассказало о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе
- РИА Новости
«Он прятался в заброшенных постройках», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что в Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации.
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.
Позднее подозреваемого задержали в Андроповском районе Ставропольского края.