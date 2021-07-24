МВД рассказало о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Ставрополю прятался в заброшенных постройках. Об этом заявили в региональном управлении МВД России.

РИА Новости

«Он прятался в заброшенных постройках», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее стало известно, что в Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Позднее подозреваемого задержали в Андроповском районе Ставропольского края.