«Дело поставлено на контроль центрального аппарата СК»: в Ставрополе убит замначальника отдела угрозыска

Минувшей ночью неизвестные совершили вооружённое нападение на заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по Ставрополю. Инцидент произошёл возле одного из жилых домов города. В результате происшествия полицейский получил огнестрельные ранения, он скончался в реанимационном отделении больницы. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, возбуждено уголовное дело, председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил это уголовное производство на контроль в центральном аппарате СК.

В ночь на 24 июля в Ставропольском крае неизвестные совершили нападение на заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю. Сотрудник полиции скончался от полученных ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

«По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвёл выстрелы. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранение бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись. Позднее полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство поручили следователям первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Ставропольскому краю. Вместе с оперативниками они проводят мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.

Позднее стало известно, что расследование дела поставлено на контроль центрального аппарата СК.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным пресс-службы краевой прокуратуры, уголовное дело возбудили по пункту «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», передаёт ТАСС. Ход расследования дела взял на личный контроль прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.

В пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю также сообщили, что сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию стрелявшего в их коллегу.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — указали в ведомстве.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, погибший — Руслан Абовян, замначальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю . Он работал в органах внутренних дел с 2004 года. По словам собеседника RT, после убийства в городе и девяти районах Ставрополья был введён план «Перехват».

Убийство полицейского в Щёлкове

В начале июля в Московской области произошёл инцидент, жертвой которого стал оперативный дежурный дежурной части отдела полиции №2 МУ МВД России «Власиха». Полицейский, возвращаясь со службы домой 6 июля, будучи не при исполнении обязанностей и без формы, сделал замечание двум мужчинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и распивавшим спиртные напитки на детской площадке на улице Беляева в Щёлкове.

«Сотрудник полиции возвращался домой с работы и, увидев на улице двух шумно выясняющих отношения выпивавших мужчин, сделал им замечание. Один из мужчин напал на полицейского и ударил его ножом», — сообщал ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Полицейского госпитализировали, он скончался в больнице. Подозреваемый в совершении убийства был задержан.

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В пресс-службе Следственного комитета поясняли, что задержанному мужчине предъявили обвинение, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). Осуждённый по этой статье наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

«Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены непосредственные очевидцы преступления. На ближайшее время с подозреваемым запланировано проведение следственных действий», — говорится в релизе ведомства.

После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для всестороннего расследования следователям Главного следственного управления ведомства.

«Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый будет также проверен на причастность к совершению других преступлений», — добавили в СК.

Кроме того, указывалось, что следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.