«По результатам спецоперации»: задержаны члены ОПГ, подозреваемые в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

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Роман Шимаев
В пятницу, 6 декабря, в Москве и Ингушетии сотрудниками СК, ФСБ и МВД России была проведена спецоперация, в ходе которой, как заявили в Следственном комитете, были задержаны пятеро участников и главарь преступной группировки, совершившей 2 ноября убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Также были проведены обыски, а главаря ОПГ Хасана Полонкоева доставили в главное здание СК. Между тем, как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, продолжается розыск других лиц, причастных к преступлению.
«По результатам спецоперации»: задержаны члены ОПГ, подозреваемые в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
  • © Следственный комитет РФ

Следователи задержали шестерых участников группировки, осуществивших убийства начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственным комитетом и ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года — убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева», — сказала Петренко.

По её словам, участников ОПГ задержали в ходе спецоперации, проведённой в последние сутки.

«6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержаны руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро участников», — добавила официальный представитель СК.

Петренко подчеркнула, что розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается. Кроме того, Следственный комитет России опубликовал видеозаписи обысков в частном доме по делу об убийстве Эльджаркиева. Кроме того, на другом видеофрагменте показан факт конвоирования Хасана Полонкоева в здание ведомства.

  • Доставление Хасана Полонкоева в СК России

Убийство руководителя центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, работавшего анестезиологом-реаниматологом в Городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова, произошло вечером 2 ноября 2019 года на дворовой территории по улице Академика Анохина в Москве. Тогда злоумышленник произвёл не менее десяти выстрелов из огнестрельного оружия в мужчин, после чего оба брата скончались до приезда скорой помощи.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что трагическая гибель братьев Эльджаркиевых «стала большой утратой для всего ингушского народа, их коллег, родных и близких людей». Он выразил уверенность, что руководство МВД России приложит максимум усилий для раскрытия этого преступления.

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«Выражаю глубокие слова соболезнования семье погибших. Уверен, мы все будем хранить светлую память об Ибрагиме как о настоящем офицере, непримиримом борце с преступностью, защитнике мира и безопасности в регионе», — сообщала пресс-служба главы региона.

В свою очередь, коллеги Эльджаркиева, сотрудники ингушской полиции, пообещали сделать всё возможное, чтобы найти и привлечь к ответственности преступников, «совершивших подлое убийство».

«Гибель нашего товарища — невосполнимая утрата для всего министерства. Сегодня мы потеряли бесстрашного офицера, профессионала высокого уровня и надёжного друга. Огромное горе обрушилось на его семью — без отца остались трое детей. Память об Ибрагиме Эльджаркиеве останется в сердцах сотрудников полиции», — говорится в сообщении МВД по Республике Ингушетия.

Эльджаркиев с 2016 года занимал пост руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии, занимавшегося формированием направлений государственной политики по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также оказывавшего помощь в её реализации. До этого он работал в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). По поручению главы СК Александра Бастрыкина к расследованию дела присоединились специалисты центрального аппарата Следственного комитета.

  • АГН «Москва»

18 ноября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал жителя Северного Кавказа Курейша Картоева, обвиняемого по этому делу. Его объявили в международный розыск.

«Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

27 ноября были арестованы ещё два подозреваемых по делу об убийстве высокопоставленного сотрудника МВД. Ими оказались Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову, их поместили под стражу на два месяца — до 21 января 2020 года.

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