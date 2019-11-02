При стрельбе в Москве убит начальник центра «Э» МВД Ингушетии
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- РИА Новости
«По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте», — заявили в ведомстве.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, допрашиваются очевидцы и отрабатываются камеры видеонаблюдения.
2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.
В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений.