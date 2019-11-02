При стрельбе в Москве убит начальник центра «Э» МВД Ингушетии

При стрельбе на западе Москвы убит начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, об этом сообщили в Следственном комитете. Как отметили в ведомстве, по факту убийства расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

«По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте», — заявили в ведомстве.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, допрашиваются очевидцы и отрабатываются камеры видеонаблюдения.

2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.

В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений.