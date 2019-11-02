В Москве неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам

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Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы, один из них скончался от полученных ранений. В настоящее время полиция разыскивает преступника.
В Москве неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления полиции.

«Полицейские разыскивают подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Один из них скончался. Инцидент произошел на улице Академика Анохина, дом 2, корпус 1. Сигнал на службу 02 поступил в 18:30», — заявили там.

13 октября в ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.

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