В Москве неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам
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- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления полиции.
«Полицейские разыскивают подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Один из них скончался. Инцидент произошел на улице Академика Анохина, дом 2, корпус 1. Сигнал на службу 02 поступил в 18:30», — заявили там.
13 октября в ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.