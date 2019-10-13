В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.

«Примерно в 21:00 в кафе, расположенном на Большой Ордынке, произошёл конфликт между гражданами», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка полиции.

Отмечается, что один из участников конфликта получил ранение из, предположительно, травматического пистолета и был госпитализирован.

Также уточняется, что второй предполагаемый участник конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.