Источник: стрельба произошла во время дорожного конфликта в Москве

Короткая ссылка
На северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение. 
Источник: стрельба произошла во время дорожного конфликта в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Volvo произошло на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев.

«В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил огнестрельное ранение», — заявил источник.

Он добавил, что в городе объявлен план «Перехват».

Ранее в Москве при стрельбе в ночном клубе пострадали два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить