Источник: стрельба произошла во время дорожного конфликта в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Volvo произошло на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев.
«В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил огнестрельное ранение», — заявил источник.
Он добавил, что в городе объявлен план «Перехват».
Ранее в Москве при стрельбе в ночном клубе пострадали два человека.