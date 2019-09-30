Источник: стрельба произошла во время дорожного конфликта в Москве

На северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Volvo произошло на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев.

«В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил огнестрельное ранение», — заявил источник.

Он добавил, что в городе объявлен план «Перехват».

Ранее в Москве при стрельбе в ночном клубе пострадали два человека.