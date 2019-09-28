В Москве при стрельбе в ночном клубе пострадали два человека
Конфликт произошёл в ночном клубе на 15-й Парковой улице. По предварительным данным, один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по двум оппонентам.
Одного пострадавшего доставили в больницу, второй от госпитализации отказался.
«Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Volvo серого цвета. Полиция принимает меры к его поиску», — заявили в МВД.
Ранее на юге Москвы неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета в общежитии.