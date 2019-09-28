В Москве при стрельбе в ночном клубе пострадали два человека

В Москве в ночном клубе произошёл конфликт со стрельбой из травматического пистолета, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Конфликт произошёл в ночном клубе на 15-й Парковой улице. По предварительным данным, один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по двум оппонентам.

Одного пострадавшего доставили в больницу, второй от госпитализации отказался.

«Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Volvo серого цвета. Полиция принимает меры к его поиску», — заявили в МВД.

Ранее на юге Москвы неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета в общежитии.