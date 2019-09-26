Источник: при стрельбе в общежитии в Москве пострадали три человека
«В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26 произошла стрельба из травматического оружия. Пострадали минимум три человека», — заявил источник.
По его словам, причина конфликта устанавливается.
При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт стрельбы на улице Красного Маяка. В МВД сообщили, что есть пострадавшие. Полицейские на месте инцидента устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского.