Источник: при стрельбе в общежитии в Москве пострадали три человека

В общежитии на юге Москвы неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26 произошла стрельба из травматического оружия. Пострадали минимум три человека», — заявил источник. По его словам, причина конфликта устанавливается. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт стрельбы на улице Красного Маяка. В МВД сообщили, что есть пострадавшие. Полицейские на месте инцидента устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского.