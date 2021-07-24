Центральный аппарат СК возьмёт на контроль расследование убийства в Ставрополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование уголовного дела об убийстве сотрудника уголовного розыска в Ставрополе.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Бастрыкин дал указание руководству следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 23 июля в Ставрополе неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из них произвёл выстрелы. Потерпевший получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу, где скончался в реанимационном отделении. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.