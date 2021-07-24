СК возбудил дело по факту убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Ставропольскому краю.
«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации.