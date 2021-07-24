СК возбудил дело по факту убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Ставропольскому краю.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации.