В Ставрополе застрелили заместителя начальника уголовного розыска

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В Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации.

«Неизвестный произвёл выстрел в человека и скрылся на автомобиле ВАЗ-2109... Установлено, что пострадавшим является заместитель начальника ОУР ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю майор полиции Абовян Руслан», — говорится в заявлении местного МВД.

По имеющимся данным, в Абовяна, который в момент нападения не был на службе, выстрелили девять раз. Полицейский был госпитализирован, но, несмотря на оказанную помощь, умер в больнице.

В настоящий момент МВД разыскивает нападавшего. В городе объявлен план «Перехват».

В июне 2020 года сообщалось, что в Воркуте задержали водителя дежурной части полиции, подозреваемого в убийстве сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. 

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