В Воркуте задержали водителя дежурной части по подозрению в убийстве

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В Воркуте задержали водителя дежурной части полиции, подозреваемого в убийстве сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми.
В Воркуте задержали водителя дежурной части по подозрению в убийстве
  • РИА Новости

В субботу в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении тел сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД по Воркуте. Тела были обнаружены в здании автохозяйства в Юнь-Ягинском переулке.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте», — заявили в МВД.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве.

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления обстоятельств и мотивов преступления.

«Руководством МВД по Республике Коми назначена проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт ответственность в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будет дана оценка организации работы руководства ОВД с личным составом.

Ранее в Кировской области возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.

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