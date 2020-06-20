В Воркуте задержали водителя дежурной части по подозрению в убийстве

В Воркуте задержали водителя дежурной части полиции, подозреваемого в убийстве сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми.

В субботу в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении тел сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД по Воркуте. Тела были обнаружены в здании автохозяйства в Юнь-Ягинском переулке.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте», — заявили в МВД.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве.

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления обстоятельств и мотивов преступления.

«Руководством МВД по Республике Коми назначена проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт ответственность в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будет дана оценка организации работы руководства ОВД с личным составом.

Ранее в Кировской области возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.