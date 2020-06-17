В Кировской области расследуют нападение на полицейского на вечеринке

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В МВД по Кировской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника полиции во время вечеринки.
В Кировской области расследуют нападение на полицейского на вечеринке
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как указывает агентство, ранее в соцсетях появилась информация, что во время вечеринки молодого человека, который оказался полицейским, избила группа людей. Они также пригрозили выстрелить в него из арбалета. 

Уточняется, что причиной нападения стал сам факт того, что молодой человек работает в полиции.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении гражданина, который угрожал. Также к административной ответственности за нанесение побоев уже привлечены два человека», — сказал собеседник.

Сам сотрудник правоохранительных органов был привлечён к дисциплинарной ответственности, так как нарушил правила поведения, которые регламентированы для полицейских федеральным законом, во внеслужебное время.

Ранее в Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка: прохожий открыл огонь по двум сотрудникам ДПС. Оба правоохранителя пострадали, однако ответным огнём ранили нападавшего, после чего задержали его.

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