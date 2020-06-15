Ранены два сотрудника ДПС и нападавший: что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

В Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка: прохожий открыл огонь по двум сотрудникам ДПС. Оба правоохранителя пострадали, однако ответным огнём ранили нападавшего, после чего задержали его. И злоумышленник, и сотрудники дорожно-постовой службы госпитализированы.

Днём в понедельник, 15 июня, на западе Москвы произошло нападение на правоохранителей. В результате ЧП пострадали двое сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС). Злоумышленник задержан, он также получил ранения.

«В районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвёл выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения», — говорится в сообщении Главного управления МВД России по городу Москве.

Как отметили в ведомстве, для того чтобы обезвредить нападавшего, сотрудники применили табельное огнестрельное оружие в соответствии с федеральным законом «О полиции». Сообщается, что злоумышленник получил ранение и был задержан пострадавшими от его рук сотрудниками.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение», — констатировали в столичном МВД.

Там также назвали имена сотрудников ДПС, которые получили ранения: старший лейтенант Алексей Поярков и капитан Сергей Крылов.

По факту происшествия следственными органами ГСУ СК Российской Федерации по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия выехал руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Расследование по уголовному делу продолжается», — указали в Следственном комитете.

Кроме того, прокурор Москвы Денис Попов поставил на особый контроль расследование уголовного дела, возбуждённого следствием. В московской прокуратуре также сообщили, что прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и его заместитель Сослан Хубулов координируют действия правоохранителей на месте ЧП.

Сразу после инцидента некоторые СМИ сообщали, что на сотрудников ДПС якобы напал водитель, работающий в сервисе «Яндекс.Такси», которого остановили за нарушение правил дорожного движения. Однако в пресс-службе компании заявили, что таксист проходит по делу в качестве свидетеля.

«По нашей информации, таксиста действительно остановили для проверки документов, однако никакого отношения к перестрелке он не имеет. По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя как свидетеля опрашивают органы правопорядка», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что зачинщиком стрельбы оказался «уроженец Назрани Ратмир Галаев, 1995 года рождения». Его проверят на причастность к участию в экстремистских организациях.

При этом в Следственном комитете не подтвердили информацию о том, что нападавший скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений.

«Да, он жив, находится в больнице», — заявила официальный представитель столичного главка СК России Юлия Иванова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По данным источника RT, злоумышленник, предположительно, использовал травматический пистолет Grand Power T12.

Стрельба в Москве

За последнее время это уже не первый инцидент со стрельбой в Москве.

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Так, 24 мая неизвестные открыли огонь у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе на юге Москвы. В результате стрельбы пострадал один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство), ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Прокуратура взяла расследование произошедшего на контроль. 26 мая Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим предполагаемым участникам перестрелки — Максиму Евлампьеву, Герману Титенку и Вадиму Русанову.

7 июня мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, расположенной на улице Строителей. Он ранил двух человек. Прибывшие на место ЧП полицейские ликвидировали стрелка, который начал вести огонь и по сотрудникам правоохранительных органов.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).