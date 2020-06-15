СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, при стрельбе из автомобиля такси на Ленинском проспекте ранены двое полицейских и один гражданский», — сказал собеседник агентства.

О стрельбе на Ленинском проспекте также сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

В начале июня мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы, пострадали двое прохожих.

Во время задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник.

Позднее устроивший стрельбу мужчина скончался.