СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

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Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, при стрельбе из автомобиля такси на Ленинском проспекте ранены двое полицейских и один гражданский», —  сказал собеседник агентства.

О стрельбе на Ленинском проспекте также сообщает ТАСС, ссылаясь на источник. 

В начале июня мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы, пострадали двое прохожих

Во время задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник.

Позднее устроивший стрельбу мужчина скончался.

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