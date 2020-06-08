Стрелявший на юго-западе Москвы скончался

Устроивший стрельбу на юго-западе Москвы мужчина скончался.

«Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка СК России Юлии Ивановой.

Накануне мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей на юго-западе Москвы, пострадали двое прохожих.

Во время задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник.

Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.