Стрелявший на юго-западе Москвы скончался

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Устроивший стрельбу на юго-западе Москвы мужчина скончался.
Стрелявший на юго-западе Москвы скончался
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка СК России Юлии Ивановой.

Накануне мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей на юго-западе Москвы, пострадали двое прохожих.

Во время задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник.

Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.

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