Стрелявший на юго-западе Москвы скончался
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- РИА Новости
«Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка СК России Юлии Ивановой.
Накануне мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей на юго-западе Москвы, пострадали двое прохожих.
Во время задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник.
Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.