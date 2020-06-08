После стрельбы на юго-западе Москвы возбуждено ещё одно дело

По факту ранения правоохранителя во время стрельбы на улице Строителей в Москве возбуждено ещё одно уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Москве.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Уточняется, что во время операции по задержанию, мужчина открыл стрельбу по правоохранителям.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате стрельбы на юго-западе Москвы, по предварительным данным, возросло до двух.