После стрельбы на юго-западе Москвы возбуждено ещё одно дело
Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Москве.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Уточняется, что во время операции по задержанию, мужчина открыл стрельбу по правоохранителям.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате стрельбы на юго-западе Москвы, по предварительным данным, возросло до двух.