СК проверит информацию о стрельбе в квартире на юго-западе Москвы
- РИА Новости
«По фактам, изложенным в средствах массовой информации, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.
В ведомстве уточнили, что в данный момент следователи устанавливают все факты произошедшего.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что в ходе бытового конфликта мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в квартире на Воронцовских прудах в столице.