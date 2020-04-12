СК проверит информацию о стрельбе в квартире на юго-западе Москвы

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Следователи проведут доследственную проверку по факту появившейся информации о стрельбе из огнестрельного оружия в квартире на Воронцовских прудах в Москве.
СК проверит информацию о стрельбе в квартире на юго-западе Москвы
  • РИА Новости

«По фактам, изложенным в средствах массовой информации, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

В ведомстве уточнили, что в данный момент следователи устанавливают все факты произошедшего. 

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что в ходе бытового конфликта мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в квартире на Воронцовских прудах в столице.

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