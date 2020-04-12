В Москве мужчина в ходе конфликта в квартире открыл стрельбу

Мужчина в ходе бытового конфликта несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в квартире на Воронцовских прудах в Москве. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что после конфликта на бытовой почве мужчина произвёл несколько выстрелов из огнестрельного оружия», — заявили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов во время переговоров убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Как сообщил источник агентства, конфликт произошёл из-за доли собственности на квартиру.

В конце марта в Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.