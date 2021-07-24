Подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе задержан

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Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска по Ставрополю задержан в Андроповском районе. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе задержан
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«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что мужчину в ближайшее время доставят к следователю для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

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