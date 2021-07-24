Минздрав назвал российский регион с наибольшей долей людей с ожирением

Минздрав России опубликовал статистический сборник, в котором говорится, что наибольшая в России доля людей с ожирением на 100 тыс. человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Ожирение на 100 тыс. всего населения: Алтайский край — 4530, Удмуртская Республика — 2475,4, Смоленская область — 2457,8», — указывается в сборнике.

Вместе с этим наименьшее число людей с ожирением в 2020 году из расчёта на 100 тыс. населения зарегистрировано в Чечне — 335,4, Еврейской автономной области — 419,4 и Приморском крае — 419,5.

Уточняется, что в общей сложности в стране в 2020 году зафиксировано 1,9 млн больных ожирением, что почти на 300 тыс. меньше, чем годом ранее.

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