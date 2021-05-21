Диетолог оценила эффективность экспресс-диет

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Диетолог Лидия Ионова оценила эффективность экспресс-диет.
Диетолог оценила эффективность экспресс-диет
  • Pixabay

«Быстрое похудение неэффективно, оно приводит только к уменьшению объёма воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань в таком случае сжигается минимально», — заявила она в беседе с НСН.

По словам диетолога, все осложнения избыточного веса и ожирения связаны именно с жировой тканью.

Как отметила Ионова, когда человек после экспресс-диеты возвращается к обычному режиму питания, снова набирает жир.

Эксперт добавила, что умеренные темпы избавления от лишнего веса — около 2 кг для женщин и 3—4 кг для мужчин в месяц.

«Чтобы не заработать гастрит и язву, нужно есть регулярно и без больших пропусков», — заключила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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