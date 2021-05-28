Академик РАН рассказал о причинах появления лишнего веса

Академик РАН, инфекционист, эпидемиолог, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал о причинах появления лишнего веса.

Об этом сообщает kp.ru.

На Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням им. В.И. Покровского в Москве эксперт отметил, что не всегда лишние килограммы появляются из-за банального переедания. Одной из причин может быть злоупотребление антибиотиками, которые попадают в организм прежде всего с мясом, отметил Малеев.

«По последним данным, примерно у 20% лиц, которые никогда не принимали антибактериальные препараты, развиваются заболевания, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями. Так происходит потому, что люди употребляли продукты с большим содержанием этих препаратов», — сказал эксперт.

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