Академик РАН рассказал о причинах появления лишнего веса

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Академик РАН, инфекционист, эпидемиолог, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал о причинах появления лишнего веса.
Академик РАН рассказал о причинах появления лишнего веса
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

На Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням им. В.И. Покровского в Москве эксперт отметил, что не всегда лишние килограммы появляются из-за банального переедания. Одной из причин может быть злоупотребление антибиотиками, которые попадают в организм прежде всего с мясом, отметил Малеев.

«По последним данным, примерно у 20% лиц, которые никогда не принимали антибактериальные препараты, развиваются заболевания, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями. Так происходит потому, что люди употребляли продукты с большим содержанием этих препаратов», — сказал эксперт.

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