В России за год увеличился спрос на услуги доставки еды и продуктов

В России в июле увеличился спрос на услуги по доставке готовой еды и продуктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Такском», которые имеются в распоряжении RT.

Так, основной спрос на доставку продуктов приходится на июль 2021 года: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 23%.

Спрос на доставку готовой еды вырос на 41%, а на доставку одежды и обуви — на 45% по сравнению с июлем 2020 года.

Аналитики также отмечают, что средняя цена на доставку в целом в январе — июле 2021 года составила 386 рублей, что на 33% выше показателя 2020 года.

Спрос на услугу доставки в этом году вырос на 34% по сравнению с прошлым годом, пик приходится на май (+38% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го).

В июле 2021 года спрос на доставку вырос на 42% по сравнению с июлем 2020-го.

Руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артём Меликджанян рассказал RT, с чем, по его мнению, это связано.

«Это может быть связано как с системой QR-кодов, которая вводилась в Москве и ещё нескольких регионах с целью противодействия коронавирусу, так и с тем, что в накаляющихся условиях очередной волны пандемии граждане опасаются посещать общественные места, предпочитая есть любимые блюда дома», — отметил Меликджанян.

В компании отметили, что для получения этих данных было проанализировано более 30 млрд кассовых чеков.

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