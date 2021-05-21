Рынок интернет-продаж готовой еды в России вырос в четыре раза на фоне пандемии

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Интернет-продажи еды в России выросли в четыре раза. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data. Также кратное увеличение онлайн-заказов подтвердили и крупнейшие сервисы заказа питания.
Рынок интернет-продаж готовой еды в России вырос в четыре раза на фоне пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия».

Карантинные меры дали шанс малым предприятиям, которые быстрее адаптируются к новым условиям, повысить долю рынка e-grocery. Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, спрос на доставку готовых блюд и продуктов продолжает расти.

Отмечается, что большинство крупнейших игроков в сфере заказов еды доставляют продукцию собственного производства, среди них «Достаевский», «Самокат», Grow Food. Некоторые сервисы берут комиссию с продавцов: в «Яндекс.Еде» и Delivery Club она составляет 20—35%, в igooods — 3—21,5%.

По прогнозам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, по итогам 2021 года рынок доставки продуктов питания вырастет примерно в 1,5 раза, до 250 млрд рублей.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», эксперты сервиса «Авито Услуги» оценили влияние пандемии на рынок услуг в Калининграде.

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