Исследование показало, жители каких городов России чаще всего заказывают фастфуд
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Об этом пишут «Известия».
Первые строчки соответствующего списка заняли Калининград и Санкт-Петербург.
Далее в рейтинге обосновались Волгоград и Москва, говорится в исследовании.
Как отмечается, Калининград оказался на первом месте по числу заказов чипсов и пельменей, Москва — сосисок, а Пермь — мороженого. Новосибирск и Красноярск лидируют по числу заказов лапши быстрого приготовления.
Городом, жители которого придерживаются здорового питания, оказалась Казань. К примеру, только в семи из 100 казанских заказов есть майонез.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в период пандемии выросли интернет-продажи фермерских продуктов.