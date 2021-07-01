Назван самый популярный у россиян продукт при онлайн-заказах

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Аналитики онлайн-сервиса доставки еды и товаров «СберМаркет» провели исследование и выяснили, какие продукты у россиян пользовались наибольшим спросом в 2020 и 2021 годах.
Назван самый популярный у россиян продукт при онлайн-заказах
  • Pixabay

Об этом пишет газета «Известия».

Так, жители России, заказывающие продукты питания онлайн, чаще всего покупали бананы.

В выборку попали около 100 городов. В разных городах предпочтения покупателей разнятся.

Отмечается, что россияне часто заказывают молоко, белый хлеб, картофель, помидоры, репчатый лук и яйца.

В Москве больше всего покупают бананы, морковь, хлеб, молоко и сладкий перец.

В Санкт-Петербурге — бананы, молоко, репчатый лук, сметану, хлеб и помидоры.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в период пандемии выросли интернет-продажи фермерских продуктов.

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