Назван самый популярный у россиян продукт при онлайн-заказах

Аналитики онлайн-сервиса доставки еды и товаров «СберМаркет» провели исследование и выяснили, какие продукты у россиян пользовались наибольшим спросом в 2020 и 2021 годах.

Об этом пишет газета «Известия».

Так, жители России, заказывающие продукты питания онлайн, чаще всего покупали бананы.

В выборку попали около 100 городов. В разных городах предпочтения покупателей разнятся.

Отмечается, что россияне часто заказывают молоко, белый хлеб, картофель, помидоры, репчатый лук и яйца.

В Москве больше всего покупают бананы, морковь, хлеб, молоко и сладкий перец.

В Санкт-Петербурге — бананы, молоко, репчатый лук, сметану, хлеб и помидоры.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в период пандемии выросли интернет-продажи фермерских продуктов.