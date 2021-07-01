Назван самый популярный у россиян продукт при онлайн-заказах
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Об этом пишет газета «Известия».
Так, жители России, заказывающие продукты питания онлайн, чаще всего покупали бананы.
В выборку попали около 100 городов. В разных городах предпочтения покупателей разнятся.
Отмечается, что россияне часто заказывают молоко, белый хлеб, картофель, помидоры, репчатый лук и яйца.
В Москве больше всего покупают бананы, морковь, хлеб, молоко и сладкий перец.
В Санкт-Петербурге — бананы, молоко, репчатый лук, сметану, хлеб и помидоры.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в период пандемии выросли интернет-продажи фермерских продуктов.