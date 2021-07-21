Воробьёв вручил медикам сертификаты на социальную ипотеку

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил медицинским работникам региона сертификаты на социальную ипотеку. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».

«Сегодня для меня большая честь встречаться с вами, с медиками, и вручить вам сертификаты. А наши коллеги будут сопровождать вас, ответят на все вопросы», — сказал он.

В том числе сертификаты получили медработники из учреждений здравоохранения Мытищ, Королёва, Коломны, Сергиева Посада, Химок, Одинцова, Реутова. Также сертификаты были выданы сотрудникам подмосковной станции скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф.

Ранее Воробьёв поблагодарил медиков Каширы за высокие темпы прививочной кампании в городе.

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