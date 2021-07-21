Воробьёв вручил медикам сертификаты на социальную ипотеку

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил медицинским работникам региона сертификаты на социальную ипотеку. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».
Воробьёв вручил медикам сертификаты на социальную ипотеку
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Сегодня для меня большая честь встречаться с вами, с медиками, и вручить вам сертификаты. А наши коллеги будут сопровождать вас, ответят на все вопросы», — сказал он.

В том числе сертификаты получили медработники из учреждений здравоохранения Мытищ, Королёва, Коломны, Сергиева Посада, Химок, Одинцова, Реутова. Также сертификаты были выданы сотрудникам подмосковной станции скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф.

Ранее Воробьёв поблагодарил медиков Каширы за высокие темпы прививочной кампании в городе.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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