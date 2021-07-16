Кашира лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил медиков Каширы за высокие темпы прививочной кампании в городе.
Кашира лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Кашира — номер один у нас по вакцинации. И главный врач большой молодец, врачи. Нашли как убедить людей. Сегодня и заболеваемость самая низкая в Кашире, хотя тоже есть», — сказал Воробьёв на встрече с медиками городской поликлиники.

Глава региона также поблагодарил врачей и отметил, что они делают большую и важную работу.

Ранее Воробьёв заявил, что первую прививку от коронавируса в Московской области получили более 2,3 млн человек, полный курс вакцинации прошли около 1,3 млн жителей региона.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

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