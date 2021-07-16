Губернатор рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Подмосковье
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«Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают — в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 млн человек, а полностью — около 1,3 млн», — написал он в Telegram.
Воробьёв заявил, что важной целью является достижение коллективного иммунитета от инфекции.
Ранее губернатор Московской области назвал хорошими темпы вакцинации от коронавируса в регионе.