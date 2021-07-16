Губернатор рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Подмосковье

Первую прививку от коронавируса в Московской области получили более 2,3 млн человек, полный курс вакцинации прошли около 1,3 млн жителей региона. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают — в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 млн человек, а полностью — около 1,3 млн», — написал он в Telegram.

Воробьёв заявил, что важной целью является достижение коллективного иммунитета от инфекции.

Ранее губернатор Московской области назвал хорошими темпы вакцинации от коронавируса в регионе.