Губернатор рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Подмосковье

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Первую прививку от коронавируса в Московской области получили более 2,3 млн человек, полный курс вакцинации прошли около 1,3 млн жителей региона. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Губернатор рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Подмосковье
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают — в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 млн человек, а полностью — около 1,3 млн», — написал он в Telegram.

Воробьёв заявил, что важной целью является достижение коллективного иммунитета от инфекции.

Ранее губернатор Московской области назвал хорошими темпы вакцинации от коронавируса в регионе.

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